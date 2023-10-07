الدوري الإيطالي .. تورام ومارتينيز يقودان تشكيل إنتر ميلان ضد بولونيا

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي لمواجهة بولونيا، المقرر لها اليوم السبت، في تمام الرابعة عصرًا، على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:



حراسة المرمى: سومر

الدفاع: بافارد - أتشيربي - باستوني

الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهان أوغلو - ميختريان - ديماركو

الهجوم: تورام - مارتينيز

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، متفوقا عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يأتي بولونيا في المركز الثامن برصيد 10 نقاط.