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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التوعية بمنظومة تجميع وتدوير قش الأرز

صدى البلد

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز في المحافظات المسموح فيها بزراعة الأرز.

وقال "القصير" إن منظومة جمع وتدوير قش الأرز خلال السنوات الماضية حققت أهدافها وكانت نموذجا ناجحا ومتميزاً للتكامل الحكومي والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة بإتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي، لافتا الى ان المنظومة ساهمت في خلق فرص عمل جديدة بالمناطق الريفية، لصغار المزارعين، والمؤسسات الأهلية، حيث حققت عائد اضافي لمزارعي الارز، بما ساهم في زيادة دخولهم.

وأوضح وزير الزراعة اننا نسعى لتعظيم الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية في انتاج الأسمدة العضوية، وأعلاف غير تقليدية وأيضا خلق قيمة مضافة.

في سياق متصل وبناءا على توجيهات وزير الزراعة عقد د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي اجتماعا في مديرية الزراعة بالدقهلية حضره المعنيين بمنظومة جمع وتدوير قش الارز ومسئولي وزارتي الزراعة والبيئة بمحافظات الدقهلية والشرقية كما تم توجيه وتكليف المسؤلين عن المنظومه بمحافظات القليوبية والغربية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ وذلك لوضع آليات وخطة العمل خلال المرحلة القادمة وكذلك الندوات الإرشادية التوعوية وكيفية مواجهة اي محاولات لحرق قش الارز وتكثيف المرور علي الحقول واتخاذ الإجراءات القانونيه لتحرير المحاضر للمخالفين بمعرفة فروع جهاز شئون البيئة، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الزراعه والبيئة.

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