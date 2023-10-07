هبة حسام : كورس الانسيليوم أعشاب طبيعية مصرح به من وزارة الصحة .. فيديو

قالت الدكتورة هبة حسام ، أخصائية التغذية العلاجية ، إنه قبل دخول فصل الشتاء ، وزيادة الوزن المحتملة لابد أن ننظر لكميات الأكل التي تدخل للجسم ، واللجوء للاعشاب الطبيعية لزيادة معدل الحرق .

وتابعت الدكتورة هبة حسام ، خلال لقائها لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن كورس " الانسيليوم " يحتوي على أعشاب طبيعية ، وقشور السيليوم ، ومصرح من وزارة الصحة .

وتابعت اخصائية التغذية العلاجية، أن مقاومة الأنسولين قد تؤدي لشراهة في تناول الطعام، مؤكدة أن هناك “كورس الأناسيليوم”، والمصرح من وزارة الصحة لأنه أعشاب طبيعية تعطي احساس الشبع، وتؤدي لحرق الدهون.