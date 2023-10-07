أخبار التوك شو| السيسي يتابع الموقف العام للأحداث بغزة..وحقيقة انقطاع الانترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

السيسي يتابع الموقف العام للأحداث بغزة من خلال مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث يتابع الرئيس السيسي الموقف العام للأحداث، من خلال مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة.



الانتخابات الرئاسية 2024.. وكيل عبد الفتاح السيسي يتقدم بأوراق ترشحه

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث تقدم وكيل المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

لوقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل.. شكري يجري اتصالات مع مسئولين دوليين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث أجرى سامح شكري، وزير الخارجية المصري اتصالات مع مسئولين دوليين، لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

نهى حامل.. عروسان يقيمان فرحهما بعد 5 أعوام زواج| شاهد

استضافت الإعلامية لميس سلامة في برنامج " صباح البلد " ،والمذاع على فضائية " صدى البلد " العروسين أصحاب الفوتسشين الذي أثار دهشة كبيرة على " تيك توك " .

سقوط شهداء ومصابين.. سماع دوي انفجارات وسط قطاع غزة

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، عن سماع دوي انفجارات في وسط قطاع غزة، واستهدف القصف الإسرائيلي مستشفى شمال غزة، سقط على آثره شهيد ومصابين.



حقيقة انقطاع الانترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية.. ناسا وأمن المعلومات توضحان

وضح، المهندس محمد إبراهيم منير، مطور برمجيات وخبير أمن المعلومات، حقيقة أنقطاع الانترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية، حيث قال إن وكالة ناسا كذبت كل هذه الشائعات التي تداولها الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي فى العالم أجمع.

شاهد.. المرشح عبد الفتاح السيسي يجري الكشف الطبي لاستكمال أوراقه ترشحه

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث قام اليوم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بإجراء الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 7- 10-2023.



أسعار الذهب اليوم السبت في مصر| شاهد

قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت .

أجواء خريفية.. تعرف على طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

