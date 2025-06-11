البورصة تحذر الشركات المقيدة من عدم الالتزام بإتاحة التصويت الإلكتروني خلال الجمعيات العامة

حذرت لجنة القيد بالبورصة المصرية الشركات المخالفة لأحكام المادة (47 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تُمكن المساهمين من حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت عليها عن بُعد.



وطالبت اللجنة في إفصاح على شاشات التداول بالبورصة اليوم تلك الشركات بسرعة موافاة البورصة، خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإخطار، بخطة واضحة والإجراءات التي تضمن الالتزام الكامل بأحكام المادة المشار إليها، وذلك قبل انعقاد أول جمعية عامة تالية لقرار اللجنة.

عدم تكرار المخالفة

وشددت لجنة القيد على عدم تكرار هذه المخالفة مستقبلاً، مؤكدة حرصها على دعم التحول الرقمي وتعزيز حقوق المساهمين في المشاركة الفعّالة بإجراءات الجمعيات العمومية.