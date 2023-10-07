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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على رئيس بعثة الأهلي في تنزانيا

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن شخصية رئيس بعثة النادي الأهلي في تنزانيا .

وكتب حسن، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا".

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى تنزانيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، ابتعد فيها عن مجاورة نادي بيراميدز، الذي يشارك هو الآخر في تلك البطولة بعدما تمكن من حصد المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري خلال الموسم الماضي.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، هي المجموعة الرابعة، ووقع فيها بجوار كل من ( شباب بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز الكونغولي، ميدياما الغاني).

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