حملة السيسي: نركز على بناء الإنسان المصري وفتح المجال السياسي بشكل أكبر

قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم الحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إن فكرة بناء الإنسان المصري، يستلزمها بنيه أساسية قوية، متابعا: "عشان تتعلم وتتعالج؛ لازم يبقى في مستشفى ومدرسة وطريق".

وأضاف "محمود فوزي"، خلال أول مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي: “عدينا المرحلة الصعبة.. الدولة قامت بدور اجتماعي على أكمل وجه.. وأي تنمية حقيقة يستلزمها بنية أساسية قوية”.

وأوضح المتحدث باسم الحملة الرئاسية للمرشح عبدالفتاح السيسي، أن: المرحلة المقبلة ستشهد التركيز حول بناء الإنسان المصري ودعم الحياة السياسية، ودليل على ذلك، الحوار الوطني، وضمه كافة أطياف المجتمع المصري، متابعا : «سنركز على بناء الإنسان المصري وفتح المجال السياسي بشكل أكبر».