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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات كأس العالم 2026 اليوم والقنوات الناقلة

كأس العالم
كأس العالم
عبدالله هشام

تنطلق اليوم 24-6-2026 منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم.

وتحسم الجولة الثالثة شكل منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 ومن المنتظر ان تسفر عن مواجهات قوية للغاية.

مواعيد مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة 

البوسنة والهرسك ضد قطر -الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports MAX 1

سويسرا ضد كندا - الساعة 10 مساء - قناة  beIN Sports MAX 2

المغرب ضد هايتي - الساعة 1 فجر غدا الخميس - قناة beIN Sports MAX 1

أسكتلندا ضد البرازيل - الساعة 1 فجر غدا الخميس - قناة beIN Sports MAX 2

التشيك ضد المكسيك -الساعة 4 فجر غدا الخميس - قناة beIN Sports MAX 1

جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية - الساعة 4 فجر غدا الخميس - قناة beIN Sports MAX 2

منتخبات حسمت التأهل لدور الـ32

في نفس السياق تمكنت 7 منتخبات من حجز مقاعدها في دور الـ32 قبل الجولة الأخيرة، وهي: الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، النرويج وكولومبيا، بعدما حققت النتائج التي ضمنت لها العبور إلى المرحلة المقبلة.

في المقابل، انتهى مشوار 5 منتخبات بشكل رسمي بعد جولتين فقط، وهي تونس، تركيا، هايتي، الأردن وبنما، لتغادر البطولة مبكرًا بعد فشلها في جمع النقاط الكافية للإبقاء على فرصها في المنافسة.

كأس العالم بطولة كأس العالم 2026 المغرب ضد هايتي سويسرا ضد كندا أسكتلندا ضد البرازيل التشيك ضد المكسيك

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