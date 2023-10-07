حملة السيسي تعلن التقدم بأوراق الترشح في الانتخابات الرئاسية "للهيئة الوطنية"

قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إننا تقدمنا بكل فخر اليوم بملف ترشح السيسي رئيسا في الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأضاف "فوزي"، خلال مؤتمر صحفي أول للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي حصل على تزكيات السادة النواب بإجمالي 424 تزكية منهم 53 من النواب المستقلين و371 من النواب الحزبيين منهم 106 نائبات و76 نائبا من الشباب أقل من سن الـ 40.



وتابع المستشار محمود فوزي، أنه وفقا للتقسيم النوعي من ناحية التأييدات في الذكور والإناث، وتغلبت فيه محافظة الجيزة عن محافظة القاهرة في عدد التأييدات الصادرة من السيدات، ولا يدل أو يعكس إلا رغبة مجتمعية واسعة، وقاعدة شعبية عريضة، "نحن لم نبدأ بعد، أيام قليلة فقط، وكان هذا هو عدد التأييدات، ولكل مواطن مصري الشكر والتقدير على هذا التصرف الإيجابي".