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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"لم نبدأ بعد".. محمود فوزي: السيسي حصل على 424 تزكية من النواب للترشح للرئاسة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

كشف المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، عن أن الرئيس السيسي حصل على تزكيات السادة النواب بإجمالي 424 تزكية منهم 53 من النواب المستقلين و371 من النواب الحزبيين منهم 106 نائبة و76 نائبا من الشباب أقل من سن الـ 40. 

أرقام هامة حول الرئيس حملة الرئيس السيسي 

وأضاف "فوزي"، خلال مؤتمر صحفي أول للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أن محافظة القاهرة كانت أكثر تأييدا للرئيس السيسي وتليها محافظة الجيزة، وأقل المحافظات كانت محافظة الوادي الجديد باعتبارها محافظة حدودية وعدد سكانها قليل، من حيث التأييدات بين أفراد الشعب المصري. 

وتابع المستشار محمود فوزي، أنه وفقا للتقسيم النوعي من ناحية التأييدات في الذكور والإناث، وتغلبت فيه محافظة الجيزة عن محافظة القاهرة في عدد التأييدات الصادرة من السيدات، ولا يدل أو يعكس إلا رغبة مجتمعية واسعة، وقاعدة شعبية عريضة، "نحن لم نبدأ بعد، أيام قليلة فقط، وكان هذا هو عدد التأييدات، ولكل مواطن مصري الشكر والتقدير على هذا التصرف الإيجابي". 

عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي المستشار محمود فوزى محافظة القاهرة محافظة الجيزة

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