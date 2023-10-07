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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يوجه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف بين الفلسطينيين وإسرائيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث يتابع الرئيس السيسي الموقف العام للأحداث، من خلال مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ووجه الرئيس السيسي بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف، ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين.

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وكانت دولة الاحتلال ومواطنوها اليوم، السبت، استيقظوا على أكثر من 2000 صاروخ من المقاومة الفلسطينية، فيما أشارت وسائل إعلامية إلى أن أعداد الصواريخ بلغت 5000 صاروخ، إلى جانب هجوم كاسح من القوات الأرضية للمقاومة

وسمع في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت 7 أكتوبر 2023، أصوات الانفجارات داخل المستوطنات الإسرائيلة، وأصوات إطلاق النار مع قوات الأمن الإسرائيلية.

فيما قال المتحدث العسكري الإسرائيلي، إنه تم تفعيل القبة الحديدية، وإطلاق صفارات الإنذار، إثر القصف الذي طال بلدات من جنوب تل أبيب إلى شمالي حدود غزة، ومستوطنات غلاف غزة وبئر السبع وعراد في النقب.

 

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