وزارة الداخلية في غزة تعلن حالة الاستنفار القصوى لحماية ظهر المقاومة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة حالة الاستنفار القصوى في كل أجهزتها لحفظ الامن الداخلي وحماية ظهر المقاومة في الميدان.

وقال إياد البزم المتحدث باسم الوزارة في تصريحات صحفية، ظهر اليوم: "في ظل التطورات الميدانية في قطاع غزة نُطمئن أبناء شعبنا أن وزارة الداخلية والأمن الوطني تقوم بواجبها على أكمل وجه، حيث أعلنت حالة الاستنفار في كل أجهزة الوزارة منذ اللحظات الأولى لهذه المواجهة".

وأضاف: "تعمل حالياً جميع أجهزة الوزارة من أجل إسناد الجبهة الداخلية وتقديم الخدمة للمواطنين وحماية ظهر المقاومة"، حسب ما نشرته صحيفة قدس برس الفلسطينية.

وأوضح أن "جميع أجهزة الوزارة وفي مقدمتها جهاز الشرطة بكافة إداراته المتخصصة ودوائره يقوم بواجبه في كل المجالات المختلفة، سواءً للتأكد من توفر السلع الأساسية وتنظيم الحالة المرورية، وتأمين كل المرافق العامة والمؤسسات داخل القطاع".

وقال: "جهاز الأمن الداخلي بكل كوادره وعناصره ينتشر في محافظات قطاع غزة لمتابعة الأوضاع الميدانية والتطورات ومراقبة أية تحركات ميدانية من أجل حماية ظهر المقاومة".