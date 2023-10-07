للمرة الأولى بالمنطقة.. الشارقة تستضيف المعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم

يستضيف مركز إكسبو الشارقة، فعاليات المعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم " Edilsocial Expo2023 "، يوم الإثنين المقبل، والذي يعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويستمر خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، يشهد الحدث مشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مواد البناء والمقاولات والديكور والاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي والمعماري ونخبة من المختصين والخبراء وكبار المصممين الدوليين.

ويهدف المعرض الذي تنظمه شركة "سوشل نت" الإيطالية إلى تعزيز التواصل بين المختصين والعاملين في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم والأماكن الخارجية مع الشركات والخبراء في مجالات البناء ومواد وأنظمة الإنشاء والبرمجة ونمذجة معلومات البناء كما يقدم لزواره عرضاً متنوعاً لأحدث مواد البناء والمعدات الثقيلة والديكورات الداخلية والمفروشات والهندسة المعمارية والتصميم وغيرها.

وسيشهد الحدث عدداً من الندوات والورش التدريبية في عالم التصميم والبناء والتي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال من أبرزهم ماسيمو إيوسا غيني المعماري والمصمم الإيطالي المشهور حيث ستركز الندوات على عدد من المحاور من أهمها "التصميم بالتناغم مع البيئة بين الاستدامة والتخطيط والبناء" و"التخطيط المدني" و"التنمية والابتكار" و"البنية التحتية والتنقل".

وأعرب سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عن سعادته باستضافة المركز لهذا الحدث الدولي وهو ما يشكل إضافة نوعية لأجندة الفعاليات المتخصصة في عالم البناء والتصميم والعمارة والتي يستضيفها وينظمها إكسبو الشارقة ومن أبرزها معرض الشارقة العقاري –"إيكرس"، مشيراً إلى أن الحدث يشكّل فرصة متميزة للزوار والمهتمين للتعرف على آخر وأحدث الابتكارات في مجال مواد البناء والتشييد والديكور والتصميم إلى جانب تعزيز جسور التعاون بين الشركات والخبراء العاملين في هذا المجال وإتاحة المجال لهم لتبادل المعلومات والخبرات ما يساهم بدوره في تحقيق مزيد من فرص الازدهار والتطور لصناعة البناء والتشييد.

من جانبها قالت كاميلا مايورانو المدير العام للمعرض إن تنظيم المعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم في مركز إكسبو الشارقة جاء بناء على السمعة الإقليمية الرائدة للمركز ونجاح كافة الفعاليات التي ينظمها ويستضيفها، مشيرةً إلى أن الحدث إلى جانب دوره في عرض أحدث مواد البناء والهندسة المعمارية والتصميم فأنه يتضمن مجموعة من الفعاليات التدريبية وورش العمل المتخصصة التي تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث وآخر التطورات في صناعة البناء والتصميم عبر إتاحة الفرصة لتعزيز التعاون بين الخبراء والمصممين والمخططين والشركات والخبراء والتجار والمستثمرين الدوليين العاملين في مجال البناء والتشييد.

ويشهد الحدث الذي يستقبل زواره يومياً من 10.30 صباحاً حتى 7.30 مساء مشاركة كبرى شركات الهندسة المعمارية والتصميم والتي ستقدم عرضاً لمجموعة واسعة من مواد البناء المستدامة وأحدث الابتكارات في مجال الديكور والتشطيبات والمفروشات.