محمد العريان: الاقتصاد الأمريكي ربما لن يتمكن من تجنب الركود

يرى الاقتصادي محمد العريان أن الفترة المكثفة التي تشهدها أمريكا من ارتفاع معدل الفائدة وأسعار النفط وقوة الدولار تدفع توافق الآراء حول نمو الاقتصاد الأمريكي بعيداً عن فكرة الهبوط الناعم.

وقال العريان في مقال لصحيفة Financial Times: وفقاً لحساباتي فإنها ستكون تلك المرة السادسة في آخر 15 شهراً التي تتحول فيها الحكمة الشائعة بالنسبة للاقتصاد الأكثر نفوذاً في العالم.

وأوضح كبير الاقتصاديين لدى Allianz أن الاقتصاد الأميركي سيضعف على الأرجح مع استيعاب الأسواق الاحتمال الكبير بأن تظل معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وأضاف: لقد جادلت على مدار أكثر من عام بأن أميركا بإمكانها تجنب الركود في 2023 الذي توقعه العديد من المحللين..لكنني أقل ثقة الآن مما يخبئه الاقتصاد في 2024 بالنظر إلى أن الارتفاع الأخير في معدل الفائدة يضاعف تفاقم تآكل المرونة المالية والبشرية والمؤسسية.

كما أشار العريان إلى أن ثقته اهتزت أيضاً مع عدم إدراك الاحتياطي الفدرالي أن توجهاته بشأن السياسة النقدية بحاجة إلى التكيف السريع مع واقع النموذج الاقتصادي المتغير.

وواصل: كلما استغرق البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم وقتاً لتعديل توجهاته بشأن السياسة النقدية كلما ارتفع الخطر على الرفاهية الاقتصادية.

وكان الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه الأخير قرر الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، وعلى الرغم ذلك فإنه أشار إلى أنه قد يبقي على المستويات المرتفعة للفائدة لفترة أطول من المتوقع.