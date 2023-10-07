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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تطرق أبواب العالم لوقف التصعيد بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي

صدى البلد

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً من نظيره التركي هاكان فيدان لمناقشة الأزمة الفلسطينية وسبل احتوائها.

وكتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية على صفحته الرسمية على موقع "أكس" أن الاتصالات مكثفة وتحركات دبلوماسية تستهدف وقف التصعيد واحتواء الأزمة علي الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية.
 

ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في وقت سابق من اليوم ، أنه في إطار المشاورات التي تجريها مصر مع الأطراف الدولية المؤثرة لتنسيق الجهود من أجل وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً يوم السبت ٧ أكتوبر الجاري مع كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول بشكل مستفيض أهمية التحرك على الصعيد الدولي لوقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لاسيما في ظل عضوية مصر وفرنسا في مجموعة صيغة ميونيخ المعنية بدفع جهود السلام. 

وقد أكد الوزير شكري لنظيرته الفرنسية على الخطورة البالغة للأزمة الحالية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية التي يمكن أن تخرج عن إطار السيطرة، ومِن ثَم أهمية ممارسة الأطراف لأقصى درجات ضبط النفس وانتهاج مسار التهدئة.

وأردف السفير أبو زيد، بأن وزيرا خارجية مصر وفرنسا اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين على كافة المستويات خلال الأيام القادمة، والعمل من أجل احتواء الموقف المتأزم في أسرع وقت ممكن.

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