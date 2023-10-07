المعارضة الإسرائيلية تشكك في حكومة الاحتلال بعد طوفان الأقصى الفلسطيني

علقت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لصحيفة يديعوت احرونوت، على اقتراح زعيم المعارضة يائير لابيد بتشكيل حكومة طوارئ، قائلة "لا تتدخل في السياسة أثناء الحرب".

بعد اجتماع التحديث الأمني ​​مع نتنياهو، قال لابيد: "لقد أبلغت رئيس الوزراء أنه في حالة الطوارئ الحالية أنا على حق في وضع جميع الخلافات جانبا، وأن أشكل معه حكومة طوارئ محترفة ومحدودة، والتي ستدير الأمور".

أضاف رئيس المعارضة، وفقا لما نقلته يديعوت احرونوت، أن "نتنياهو يعلم أنه في ظل التركيبة المتطرفة والمختلة للحكومة الحالية، من المستحيل شن حرب. إسرائيل بحاجة إلى أن يقودها رتبة سياسية محترفة وذات خبرة ومسؤولة.

وأكد يائير لابيد قائلا: أشك في أن وزير الدفاع السابق بيني غانتس سينضم أيضًا إلى مثل هذه الحكومة. نحن بحاجة إلى تنحية السياسة جانبًا الآن، لصالح حكومة طوارئ ستدير هذه الحملة بتصميم، ولن تشارك في أي شيء آخر حتى النصر الكامل على أعداؤنا.