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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عن إغاثة المكروبين.. نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة مكتوبة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، التي توافق 13 أكتوبر الجاري، عن "فضل إغاثة المكروبين".

ونشرت وزارة الأوقاف، نص خطبة الجمعة المقبلة عن إغاثة المكروبين، على النحو التالي:

نص خطبة الجمعة المقبلة
نص خطبة الجمعة المقبلة
نص خطبة الجمعة المقبلة

مناجاة المكروبين

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن صلتك بربك، واستشعار نظره إليك في كل وقت وحين؛ هو ما يجعلك تحاسب نفسك في كل عمل، وتحتمل الأقدار في كل شدة، ويهون عليك كل شيء ما دمت في معيته.

واستشهدت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما قال- تعالى-: «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ» الآية 4 من سورة الحديد، منوهة بأنه ينبغي على الإنسان إذا ما أصابه هم أو حزن أو كرب أن يداوم على الدعاء والاستغفار، فلله سبحانه وتعالى ساعات لا يُرد فيها سائلاً.

وتابعت: وعليه أن يفوض أمره لمن لا يرد من لجأ إليه، فمن كان في ضيق فليستغفر، سيجعل الله عز وجل له من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا ، وسيرزقه من حيث لا يحتسب، موصية بالدعاء بذكر الكرب والحزن: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم».

وأضافت أن الدعاء هو طريق محبتنا أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم ، فليس بعد رضا الله سبحانه وتعالى إلا الجنة، كما ينبغي كذلك أن تتفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءلوا بكل ما هو جميل فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لاقى أشد أنواع الابتلاء ولم يُر إلا مبتسمًا، فقال الله تعالى: «وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» الآية 87 من سورة يوسف.

وأشارت إلى أنه كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم – إذا اشتد عليه أمر قام إلى الصلاة، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» الآية 153 من سورة البقرة.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة موضوع خطبة الجمعة المقبلة إغاثة المكروبين

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