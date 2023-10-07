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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالخطأ.. اشتباك بين قوتين من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

صدى البلد

أعلن جيش الأحتلال الإسرائيلي ، اليوم السبت، عن خطأ تحديد لقوة إسرائيلية في عسقلان أدى إلى إشتباكات بين قوتين إسرائيليتين ومخاوف من إصابات.

 

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية منذ قليل أستشهاد 5 فلسطينيين برصاص جيش الأحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

 

وأفادت القناة الـ13 العبرية، مساء اليوم، بارتفاع حصيلة القتلي الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" إلى 250 قتيل و أكثر من 1500 جريح، المئات منهم في حالة حرجة.

 

ووفقا لوزارة الصحة  الإسرائيلية حول الوضع الحالي للمصابين: 18 شخصًا في حالة حرجة، 267 حالة خطيرة، 279 حالة متوسطة، 636 حالة طفيفة، 16 حالة خطيرة والباقي قيد التقييم الطبي.

 

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم السبت، إن اجمالي ما وصل الى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء القصف الاسرائيلي بلغ 232 شهيدا و 1697 جريحا باصابات مختلفة.

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