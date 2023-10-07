لميس الحديدي : العملية العسكرية الفلسطينية مشهد لم يتوقعه الإسرائيليون

علقت الإعلامية لميس الحديدي على العملية العسكرية المباغتة التي شنتها المقاومة الفلسطينية على إسرائيل والمستوطنات، قائلة : في تمام السادسة والنصف صباحاً وبشكل مباغت تحولت المستوطنات في غلاف غزة وكأنها ميدان حرب صور هروب الإسرائيليين من المستوطنات كانت لافتة وكأننا مش مصدقين ما يحدث ..الدبابات والمعدات الإسرائيلية المحترقة والاختراق الفلسطيني وصل لأبعد النقاط داخل تل أبيب دون مقاومة من الجيش الإسرائيلي ودون اكتشاف من القبة الحديدية التي طالما فاخرت بها تل أبيب منذ 2010".



تابعت خلال " برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON: " فشل استخباراتي إسرائيلي وهزيمة للقبة الحديدية غير مسبوق ..إسرائيل أعلنت الحرب وربما لم تعلن الحرب منذ خمسين سنة منذ السادس من أكتوبر 1973 وفي المقابل الرد الإسرائيلي جاء عنيفاً دك ميدان غزة بقصف عنيف قالت فيه قوات الاحتلال أنها مباني تقطن بها قيادات حماس ولجأت للدعم الأمريكي الذي أعلن وبسرعة عن حزمة قيمتها 8 مليارات دولار".

استطردت : " هجوم مباغت فاجأ القبة الحديدية التي لا تقهر كما ترى تل أبيب فصائل القسام أطلقت آلاف الصواريخ في غلاف غزة ووصلت لتل أبيب في مشهد لم يتوقعه الإسرائيليون مشاهد الخوف والرعب في إسرائيل يؤكد أن تل ابيب لن تنعم بسلام وأمن مهما كان الوضع السياسي دون وجود احترام حق الشعب الفلسطيني ".

استطردت : " ما حدث اليوم رد فعل وليس فعلاً نتيجة 75 سنة من الاحتلال والقهر والظلم و التعدي على المقدسات وتجويع وحصار غزة.. لطالما مصر حذرت إن انسداد الأفق السياسي ستكون هذه نتيجته ".

تساءلت : " ماذا كانت تتوقع إسرائيل ان تموت المقاومة؟ أم ينتظرون المفاوضات التي لا تأتي؟ هتفضل المقاومة عايشه، حتى لو دكت إسرائيل غزة كلها ستبقى المقاومة موجودة وسيتكرر ما حدث. ما حدث سيحدث مرة ومرات حتى لو دكت إسرائيل غزة كلها إذا لم يقف العالم ويتوقف عن معاييره المزدوجة وينظر لأمن إسرائيل وأيضاً حق الشعب الفلسطيني ستكرر الواقعة طالما جثم الاحتلال على صدور الشعب الفلسطيني هذا هو الاحتلال الباقي في العالم في عام 2023 ".

وفي الساعات الأولى من فجر اليوم وبشكل مباغت، أطلقت "الفصائل الفلسطينية " ما يقارب من 10 آلاف قذيفة صاروخية صوب إسرائيل، وفق تقديرات العسكريين في غزة وتل أبيب على حد سواء، واستمرت عملية الإطلاق لأكثر من 170 دقيقة متواصلة، قبل أن تنخفض وتيرتها بشكل تدريجي، وتزامن القصف مع عمليات تسلل واسعة للحدود البرية والبحرية.