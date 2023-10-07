قرار عاجل من وزير الدفاع الإسرائيلي بتوسيع حالة الطوارئ في دولة الاحتلال

أفاد الإعلام إسرائيلي ، اليوم السبت، بقرار وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت بتوسيع حالة الطوارئ لتشمل كامل دولة الاحتلال.

وأفادت القناة 13 العبرية ،اليوم، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين بنيران المقاومة الفلسطينية إلى 300 قتيل.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأرتفاع عدد المصابين إلى 1450 جريحًا إسرائيليًّا بينهم 285 شخصًا إصاباتهم بين خطيرة وحرجة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم ، إن اجمالي ما وصل الى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء القصف الاسرائيلي بلغ 232 شهيدا و 1697 جريحا باصابات مختلفة.