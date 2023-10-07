تحت أمرك| تصرف غير متوقع من زيزو بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

قام أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بإهداء قميصه لأحد مشجعي الفريق عقب مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.



وكان المشجع طلب القميص من "زيزو" عقب نهاية اللقاء ولبى اللاعب طلب المشجع.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الخامس، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بلارصيد من النقاط

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى المؤتمر الصحفي عقب الفوز على البنك الأهلي بهدفين لهدف أنه لن يقوم بتثبيت التشكيل أبدا، وكل مباراة ندرسها بشكل جيد من أجل وضع الطريقة والخطة والتشكيل الأمثل، وتدربنا لمدة ثلاثة أيام قبل اللقاء ووضعنا التشكيل الأنسب ولعبنا على المساحات الموجودة في خط دفاع البنك الأهلي".

وأضاف:" كنا نمتلك 6 فرص محققة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني الأمور انتهت كما كنا نريد، كما أن محمود علاء وحسام عبد المجيد يحتاجان للعب مباريات أكثر خلال الفترة المقبلة".

وتابع :" كان عددنا أقل من المنافس بلاعب وسجلنا هدف التعادل، وعندما تساوى العدد سجلنا الهدف الثاني، وأنا أفضل اللعب بمهاجم وهمي أكثر من اللعب بمهاجم صريح ، و عندما لعبنا بنقص عددي فضلنا ترك الكرة للمنافس واللعب على المرمى للتسجيل".



وفيما يخص مصطفى شلبي قال انه يلعب بشكل جيد ويستحق التواجد في المنتخب الوطني ،

وأوضح المدير الفني أن محمود علاء خرج بين الشوطين بسبب حصوله على بطاقة صفراء، وفضلنا عدم المجازفة به حتى لا يتعرض للطرد، ومع نزول المثلوثي كان أكثر من رائع ولم يقم البنك بشن أي هجمة".

وقال أوسوريو :" الزمالك لعب بشكل أفضل من فريق البنك الأهلي وفي النهاية فزنا بالمباراة وحققنا الهدف المطوب،و لعبت اليوم بالفريق الأساسي من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط وخلال فترة التوقف الدولي سيكون هناك فرصة لجميع اللاعبين الشباب"..



وأوضح المدير الفني للزمالك أنه يمتلك عرضا من البرازيل ولكنه مستمر مع الفريق بصورة طبيعية حتى نهاية عقده.



وقال أوسوريو:" عبد الله طارق مترجم الفريق شخص جيد، ويتحدث 4 لغات وعمله ترجمه ما أقوله،و لا يجب أن يهاجمه أي شخص لأنه يؤدي دوره على أكمل وجه".



وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الخامس، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.