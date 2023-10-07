لمواجهة طوفان الأقصى.. بايدن يعرض على إسرائيل سبل الدعم المناسبة

عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن على إسرائيل كل سبل الدعم المناسبة' بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية وحذر 'أي طرف معاد لإسرائيل' من السعي للحصول على ميزة.

وقال بايدن عن إسرائيل في تصريحات متلفزة أدان فيها الهجوم: “لن نفشل أبدا في استعادتها”.

واندلع هجوم حركة المقاومة الإسلامية وسط جهود بذلها بايدن من اجل اتفاقات تطبيع تاريخية بين إسرائيل وجيرانها العرب.

وتحدث بايدن هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت لعرض الدعم الأمريكي، مع بث مشاهد العنف على شبكات الأخبار الأمريكية.

وتوترت العلاقات بين الزعيمين لكنهما التقيا في نيويورك الشهر الماضي لإظهار التضامن وقال بايدن إنهما سيبقيان على اتصال وثيق.

وقال بايدن في بيان مكتوب صدر بعد مكالمته الهاتفية 'لقد أوضحت لرئيس الوزراء نتنياهو أننا مستعدون لتقديم كل وسائل الدعم المناسبة لحكومة وشعب إسرائيل'.

وفي تصريحاته المتلفزة في وقت لاحق، أصدر بايدن تحذيرا صريحا.

وقال: ‘لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها’، مضيفا 'دعوني أقول ذلك بأوضح ما أستطيع. هذه ليست اللحظة المناسبة لأي طرف معاد لإسرائيل لاستغلال هذه الهجمات للحصول على ميزة. العالم يراقب'.

ووجه فريق الأمن القومي التابع له بالبقاء على اتصال بشأن الوضع مع الدول في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن وعمان والإمارات العربية المتحدة والحلفاء الأوروبيين.

وجاءت أعمال العنف في الوقت الذي كانت فيه واشنطن في حالة من الفوضى: حيث يبحث الجمهوريون عن خليفة لرئيس مجلس النواب المخلوع كيفن مكارثي، وتلوح في الأفق مواجهة بشأن الميزانية مع بايدن وديمقراطييه قد تؤدي إلى إغلاق الحكومة في غضون 40 يومًا تقريبًا.

ولم يتم بعد اختيار بايدن ليكون سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، وزير الخزانة السابق جاك ليو، من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال مسؤول إنه تم إطلاع بايدن في وقت مبكر من يوم السبت على الأحداث في إسرائيل، وعمل مسؤولو البيت الأبيض طوال الليل على مراقبتها.



وسارع الجمهوريون الذين يسعون للإطاحة ببايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إلى انتقاد طريقة تعامله مع الوضع.

وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وهو جمهوري يترشح للانتخابات الرئاسية عن حزبه: 'لقد ساعدت إيران في تمويل هذه الحرب ضد إسرائيل، وساعدت سياسات جو بايدن التي تهاونت مع إيران على ملء خزائنها. وتدفع إسرائيل الآن ثمن تلك السياسات'. الترشيح الرئاسي.

ويبدو أن ديسانتيس كان يشير إلى صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها إدارة بايدن مع إيران في سبتمبر. تم الإعلان عن الصفقة لأول مرة في أغسطس. وبموجب الاتفاق، تنازلت الولايات المتحدة عن العقوبات للسماح بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية من كوريا الجنوبية إلى قطر، وهي خطوة ضرورية لتنفيذ صفقة تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مسؤول في إدارة بايدن إنه لم يتم إنفاق دولار واحد من أصل 6 مليارات دولار حتى الآن. هذه الأموال مخصصة للأغراض الإنسانية فقط.

'لا أستطيع التعليق على عام 2024 بسبب قانون هاتش. لكن يمكنني توضيح الحقائق: لم يتم إنفاق سنت واحد من هذه الأموال، وعندما يتم إنفاقها، لا يمكن إنفاقها إلا على أشياء مثل الغذاء والدواء من أجل العالم'. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، 'الشعب الإيراني'.

ويحظر قانون هاتش على مسؤولي البيت الأبيض الانخراط في النشاط السياسي.

ولم يكن تأثير هجوم حماس على مفاوضات التطبيع لـ إسرائيل واضحا.

وتصر الولايات المتحدة على أن يتضمن أي اتفاق بعض التنازلات الإسرائيلية للفلسطينيين، لكن ما ستكون عليه تلك التنازلات يظل موضوعا للمفاوضات.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن أي صفقة يجب أن تعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة داخل حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ويجب أن توقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو، الذي يرأس ائتلافا من الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، إنه لا ينبغي أن يكون للفلسطينيين حق النقض على أي اتفاق لصنع السلام.