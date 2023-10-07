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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية الشباب والرياضة باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  فعاليات الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بمناسبة اليوبيل الذهبى ومرور ٥٠عاما على ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

 بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية اعقبها افتتاح المحافظ للمعرض الوثائقي لحرب أكتوبر واهم الأعمال والمشاركات الفنية الخاصه بالحدث .

وفي بداية كلمته دعا اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحاضرين بالوقوف دقيقه حداد على أرواح شهداء الوطن موجها  التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد الاعلى للقوات المسلحة والى الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والى قيادات وضباط القوات المسلحة والى جموع الشعب المصري العظيم . 

وأكد محافظ الجيزة أن انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة تعتبر تجسيداً حياً لإصرار وعزيمة الشعب المصري وقواته المسلحة على تحدى الصعاب وتحويل الإنكسار إلى انتصار فى ملحمة عسكرية وشعبية ستظل عالقة فى أذهان ووجدان الأجيال القادمة وشاهدة على عزة وصلابة معدن هذا الوطن الغالى .

وأشار المحافظ إلى أهمية استحضار روح أكتوبر خلال التحديات التي تواجهها البلاد خلال الفترة الحالية خاصة مع الأزمات الاقتصادية العالمية والتى ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى وأن نستلهم تلك الروح التى بدلت ظلام الهزيمة فى الماضى وان نعبر بوطننا إلى مستقبل مشرق .
وفى ختام كلمته وجه المحافظ تحية تقدير وفخر لكل روح شهيد فى اى ميدان من ميادين العزة والكرامة لتضحيته فى سبيل حفظ الوطن وتحقيق النصر المجيد .

وشهدت الفعاليات تكريم المحافظ عدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وهم اللواء محمد شريف مسلم وجندى مقاتل محمد جاد زكى وجندى مقاتل السعيد عبد العاطى و  تكريم  وأسرة الشهيد المقدم أحمد حسن ابراهيم كما تم تكريم عدد من العاملين بمديرية الشباب والرياضة والقائمين على الحفل و التقاط الصور التذكارية معهم . 

كما شهدت الفعالية قراءة آيات من الذكر الحكيم والاستماع لأغانٍ وطنية متنوعة لفريق كورال مركز شباب الصفا تخللتها فقرات شعرية تحمل عبارات النصر.

حضر الحفل ابراهيم الشهابى نائب المحافظ و اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد والعقيد محمد شافعي المستشار العسكرى للمحافظة، وأحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وعددا من أعضاء مجلس النواب  القيادات التنفيذية للمحافظة وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية .

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