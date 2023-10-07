كيل بمكيالين.. أحمد موسى عن بيان البرلمان الأوروبي: سخيف ويفتقر للمصداقية

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر وحالة حقوق الإنسان بها، قائلا:" بيان البرلمان الأوروبي سخيف".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "بيان البرلمان الأوروبي يفتقر للمصداقية وبه كيل بمكيالين ويتدخل في شؤون مصر بشكل واضح .

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ما فعله البرلمان الأوروبي مجرد البداية، وإحنا كشعب لا يعينا ما يصرح به البرلمان الأوروبي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لازم نرد على البرلمان الأوروبي بالحقائق وإحنا عارفين رأي البرلمان الأوروبي فينا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن البرلمان الأوروبي يحصل على معلومات مغلوطة عن حقيقة الأوضاع في مصر .