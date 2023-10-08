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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لظهرك عند معاناتك من اعوجاج الحوض؟ طبيب عظام يجيب

الظهر
الظهر

قال الدكتور بدر لقعيبي إن اعوجاج الحوض هو حالة تحدث عندما يكون الحوض غير متوازن أو يكون هناك اختلال في محوره.

وأضاف من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد، إنه يمكن أن يكون لهذا التشوه تأثير على وضعية العمود الفقري والتوازن العام للجسم. إليك بعض المعلومات العامة حول اعوجاج الحوض:

1. اعوجاج الحوض الجانبي (Scoliosis): هو عبارة عن انحراف جانبي في العمود الفقري والحوض، ويكون الحوض غير متوازن في هذه الحالة. يمكن أن يتسبب اعوجاج الحوض الجانبي في ظهور مظهر مائل للكتفين أو الأرداف وعدم توازن عام في الجسم.

2. اعوجاج الحوض الأمامي (Anterior Pelvic Tilt): في هذه الحالة، يكون الحوض مائلًا إلى الأمام، مما يؤدي إلى زيادة انحناء الظهر السفلي وظهور بطن بارز. قد يسبب اعوجاج الحوض الأمامي ضغطًا زائدًا على العمود الفقري ومشاكل في الوركين والركبتين.

3. اعوجاج الحوض الخلفي (Posterior Pelvic Tilt): في هذه الحالة، يكون الحوض مائلًا إلى الخلف، مما يؤدي إلى تسطح الظهر السفلي وظهور مؤخرة مستدقة. يمكن أن يتسبب اعوجاج الحوض الخلفي في زيادة الضغط على القرص الفقري والعضلات المحيطة.

يجب أن يتم تشخيص وعلاج اعوجاج الحوض بواسطة متخصصين في العلاج الطبيعي أو العلاج الطبيعي للحركة. يمكن أن يشمل العلاج تمارين تقوية العضلات، وتمارين التمدد والمرونة، وتقنيات التوازن والموازنة، وفي بعض الحالات قد تكون الأجهزة التقويمية ضرورية.

وأوضح إذا كنت تشعر بأي مشكلة في الحوض أو الظهر أو لديك شكوى محددة، من الأفضل استشارة طبيب متخصص لتقييم حالتك وتوجيهك إلى العلاج المناسب.

العلاج الطبيعي تشخيص وعلاج انحناء الظهر المعلومات العامة إعوجاج الحوض

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