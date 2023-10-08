عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين: شخصية سوسو في مسلسل ألفريدو أكثر دور وجعني

إلهام شاهين
إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين إن شخصية "سوسو" المصابة بالزهايمر في مسلسل "ألفريدو" أكثر دور وجعها وأثر فيها من بين الأدوار الكثيرة التي مثلتها.

وأضافت إلهام شاهين خلال لقاء عبر "برنامج" كلمة أخيرة "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أبحث عن الأدوار الصعبة واللي محدش عمل شبهها محدش وجميع الأدوار التي تناولت شخصية المصاب بالزهايمر لم تتناول المرض من الجانب الذي تناولته شخصية سوسو في مسلسل ألفريدو وماحدش عمل مرض الزهايمر زي السكة المكتوبة في المسلسل وفيش فنانة عملته".
[[system- code: ad: autoads]]
وأكملت إلهام شاهين: "التعليقات على المسلسل أروع مما تخيلت وأروع ما قيل عن حياتي الفنية ككل أنا مش معترضة أن فيه ناس ماتحبش إلهام شاهين لكن حتى إلى مش بيبحني حبني في الدور والمسلسل".

واستطردت: أول مرة إلى يحبونني والي مش يحبونني يجتمعون ويعجبهم دوري للدرجة دي "سوسو“ عملت تصالحا مع المهاجمين والمحبين حتى إلى ممكن يعارضون ويهاجمون قبل ما يشرفون العمل لكن المرة دي مش لاقين حاجة يقولونها”.

وعن الشعر الأبيض والتجاعيد قالت: "زودت التجاعيد والشعر الأبيض عشي مرض الزهايمر بيجي في السن المتقدم وبالتالي عاوده الناس تحس بالشخصية وتفصلها عن إلهام شاهين ومن أول ما عرفت أن الدور بيت كتب بطلت أصبغ شعري وعشان يظهر الشعر الأبيض وعشان أزود خصلات بيضاء بقدر بسيط عشا عايدة الناس تحس " بسوسة " ويصدقونها وأنا تعاملت معها بهذا الشكل".

وردا على أسئلة السوشيال ميديا بوعيه بالإصابة لفتت إلى أن مرض الزهايمر له مراحل حتى نصل لهذا التنصيف أن المريض" مريض الزهايمر يمر بمراحل وصول للمراحل المتقدمة حيث إنه في بادئ الأمر يكون العقل واعيا في أوقات ويتعرف على الناس ويغيب أحيانا لا يبدأ فورا حتى تتدهور خلايا المخ لتصاب جميعها وهي المراحل المتقدمة لم تصل إليها سوسو في المسلسل
وعن مشهد وفاة سوسو قالت: "أصعب المشاهد وتعبت بعده بطبعي مش بحب أعيد المشاهد مشهد الموت عملته كذا مرة وكل شويت أفتح عيني واققول مش عارفة أموت كنت مهزوزة وعصبية لدرجة أني كنت بنسي أني بتصور وكل ما غمض عيني وأفتحها أسألهم أنتجوا يتصورون دلوقتي".

وأكملت: "كان مشهدا صعبا لأني عندما تخيلت أن أحدهم مصاب بالاختناق وصعوبة تنفس الرئة تشبه حالة الغرق وأنا كتمت النفس بجد وبعد المشهد تعبت بجد".

كشفت أنها تعرف أناسا مصابين بالزهايمر ومنهم زملاء في المجال الفني وتسبب في وفاتهم قائلة: أعرف ناسا أصيبوا بالزهايمر من الفنانين وماتوا به تحدثت مع طبيب بهذا الشأن وقال لي أهل الفن يعرضون أنفسهم للإصابة بالزهايمر لأن الفنان يملأ ذاكرته بمئات الشخصيات مما يجبر الجهاز العصبي للاندماج مع الشخصية ".

ولم تخف شاهين خوفها من الإصابة بهذا المرض لأنه على حد وقلها أصعب الأمراض وأخطرها لأن الإنسان يعيش وهو حي قائلة:" أنا عندي رعب من المرض ضده لأن الإنسان يموت بعد إصابته به ولا زال به الروح الحياة هي أن تعيش على ذاكرتك وناسك تعيش على ذكرياتك وناسك ولو فقدنا الذاكرة يبقى ميتين ".

 

إلهام شاهين مسلسل ألفريدو الزهايمر الإعلامية لميس الحديدي السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

مصرع قائد لواء بالجيش الإسرائيلي في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

ترشيحاتنا

مسؤول أمريكي: بايدن عرض دعمه لإسرائيل في هذا الوقت العصيب

إلهام شاهين: مهاجمو مسلسل ألفريدو ميلشيات إلكترونية

7 مخالفات احذرها.. ننشر عقوبات الأزهر على الطلاب في المعاهد

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات كثيفة على قطاع غزة

شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

خطر يهدد جميع مستخدمي واتساب WhatsApp 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ