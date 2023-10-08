إلهام شاهين: شخصية سوسو في مسلسل ألفريدو أكثر دور وجعني

قالت الفنانة إلهام شاهين إن شخصية "سوسو" المصابة بالزهايمر في مسلسل "ألفريدو" أكثر دور وجعها وأثر فيها من بين الأدوار الكثيرة التي مثلتها.

وأضافت إلهام شاهين خلال لقاء عبر "برنامج" كلمة أخيرة "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أبحث عن الأدوار الصعبة واللي محدش عمل شبهها محدش وجميع الأدوار التي تناولت شخصية المصاب بالزهايمر لم تتناول المرض من الجانب الذي تناولته شخصية سوسو في مسلسل ألفريدو وماحدش عمل مرض الزهايمر زي السكة المكتوبة في المسلسل وفيش فنانة عملته".

[[system- code: ad: autoads]]

وأكملت إلهام شاهين: "التعليقات على المسلسل أروع مما تخيلت وأروع ما قيل عن حياتي الفنية ككل أنا مش معترضة أن فيه ناس ماتحبش إلهام شاهين لكن حتى إلى مش بيبحني حبني في الدور والمسلسل".

واستطردت: أول مرة إلى يحبونني والي مش يحبونني يجتمعون ويعجبهم دوري للدرجة دي "سوسو“ عملت تصالحا مع المهاجمين والمحبين حتى إلى ممكن يعارضون ويهاجمون قبل ما يشرفون العمل لكن المرة دي مش لاقين حاجة يقولونها”.

وعن الشعر الأبيض والتجاعيد قالت: "زودت التجاعيد والشعر الأبيض عشي مرض الزهايمر بيجي في السن المتقدم وبالتالي عاوده الناس تحس بالشخصية وتفصلها عن إلهام شاهين ومن أول ما عرفت أن الدور بيت كتب بطلت أصبغ شعري وعشان يظهر الشعر الأبيض وعشان أزود خصلات بيضاء بقدر بسيط عشا عايدة الناس تحس " بسوسة " ويصدقونها وأنا تعاملت معها بهذا الشكل".

وردا على أسئلة السوشيال ميديا بوعيه بالإصابة لفتت إلى أن مرض الزهايمر له مراحل حتى نصل لهذا التنصيف أن المريض" مريض الزهايمر يمر بمراحل وصول للمراحل المتقدمة حيث إنه في بادئ الأمر يكون العقل واعيا في أوقات ويتعرف على الناس ويغيب أحيانا لا يبدأ فورا حتى تتدهور خلايا المخ لتصاب جميعها وهي المراحل المتقدمة لم تصل إليها سوسو في المسلسل

وعن مشهد وفاة سوسو قالت: "أصعب المشاهد وتعبت بعده بطبعي مش بحب أعيد المشاهد مشهد الموت عملته كذا مرة وكل شويت أفتح عيني واققول مش عارفة أموت كنت مهزوزة وعصبية لدرجة أني كنت بنسي أني بتصور وكل ما غمض عيني وأفتحها أسألهم أنتجوا يتصورون دلوقتي".

وأكملت: "كان مشهدا صعبا لأني عندما تخيلت أن أحدهم مصاب بالاختناق وصعوبة تنفس الرئة تشبه حالة الغرق وأنا كتمت النفس بجد وبعد المشهد تعبت بجد".

كشفت أنها تعرف أناسا مصابين بالزهايمر ومنهم زملاء في المجال الفني وتسبب في وفاتهم قائلة: أعرف ناسا أصيبوا بالزهايمر من الفنانين وماتوا به تحدثت مع طبيب بهذا الشأن وقال لي أهل الفن يعرضون أنفسهم للإصابة بالزهايمر لأن الفنان يملأ ذاكرته بمئات الشخصيات مما يجبر الجهاز العصبي للاندماج مع الشخصية ".

ولم تخف شاهين خوفها من الإصابة بهذا المرض لأنه على حد وقلها أصعب الأمراض وأخطرها لأن الإنسان يعيش وهو حي قائلة:" أنا عندي رعب من المرض ضده لأن الإنسان يموت بعد إصابته به ولا زال به الروح الحياة هي أن تعيش على ذاكرتك وناسك تعيش على ذكرياتك وناسك ولو فقدنا الذاكرة يبقى ميتين ".