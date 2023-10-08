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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشارها في فرنسا.. كل ما تريد معرفته عن حشرة البق

البق
البق

تشهد العاصمة الفرنسية باريس، انتشار موجة غير مسبوقة من "بق الفراش" في الأماكن العامة كمترو الأنفاق والقطارات وصالات السينما، ما دفع الحكومة للتحرك وتوسيع نطاق العمل. 
 

فى إطار هذا كشفت خبيرة الطب البديل سلمي الحافظ فى تصريحات خاصة لصدي البلد، معلومات حول حشرة البق (Cimex lectularius) هي حشرة صغيرة تتغذى على دم البشر والحيوانات. تعتبر البق من الآفات المنزلية المزعجة، حيث تعيش في الفرش والأثاث وتنشط ليلاً عندما يكون الشخص نائمًا.

أسباب انتشار البق بسرعة:
1. الانتقال من مكان إلى آخر: تستطيع البق التحرك والانتقال من مكان إلى آخر عبر الأشخاص، أو الملابس، أو الأمتعة، أو الأثاث المستعمل. وبالتالي، يمكن للبق أن ينتشر بسرعة بين المنازل والفنادق وغيرها من الأماكن.

2. قلة الوعي والتوعية: قد يكون الناس غير مدركين لخطورة البق وكيفية الوقاية منها. قد يتسبب هذا في تأخر التعرف على الحشرة واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشارها.

كيفية التخلص من البق والوقاية منها:
1. التنظيف الدوري: قم بتنظيف المنزل بانتظام وعلى نحو دقيق، وخاصة في المناطق التي يمكن أن تحتضن البق، مثل الفرش والفراش والأثاث. استخدم مكنسة قوية وامسح الأسطح بمنشفة مبللة.

2. غسل الملابس والفرش: اغسل الملابس الفراش والبطانيات والمناشف بماء ساخن وجففها تمامًا عند درجات حرارة عالية لقتل البق وبيوضها.

3. الفحص المنتظم: قم بفحص الفراش والأثاث والجدران المجاورة للفراش بحثًا عن أي علامات على وجود البق، مثل بقع الدم أو الفضلات الصغيرة السوداء. إذا تم اكتشاف وجود البق، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للتخلص منها.

4. التعاون مع متخصصي مكافحة الآفات: في حالة وجود إصابة بالبق، قد تحتاج إلى الاستعانة بشركة متخصصة في مكافحة الآفات للتعامل مع المشكلة بشكل فعال. يمكن للمحترفين استخدام طرق مثل التسخين الحراري أو المعالجة الكيميائية للقضاء على البق والحد من انتشارها.

علاج لدغة حشرة البق:
لدغات حشرة البق قد تسبب حكة واحمرار وتورم. إليك بعض الطرق لتخفيف الأعراض:
- قم بغسل المنطقة المصابة بلطف بالماء الالبارد والصابون اللطيف.
- قد يساعد وضع كمادات باردة أو أكياس الثلج الملفوفة في قطعة قماش على تخفيف الحكة والتورم.
- يمكن استخدام مرهم مهدئ للحكة، مثل مرهم هيدروكورتيزون، وفقاً لتوجيهات الطبيب أو الصيدلي.
- تجنب الحك أو خدش البثور لتجنب التفاقم أو حدوث عدوى.
- في حالة ظهور أعراض شديدة أو استمرار الأعراض لفترة طويلة، ينبغي استشارة الطبيب لتقييم الوضع وتوفير العلاج المناسب.

وأكدت خبيرة الطب البديل أنه من الأفضل العمل على الوقاية من حشرة البق بشكل فعال، حيث أن التخلص منها قد يكون صعبًا ومستعصيًا. لذا، ينصح باتباع الإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه والحفاظ على نظافة المنزل والفراش بشكل منتظم للحد من انتشار البق والحفاظ على بيئة صحية.

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