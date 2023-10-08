جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مسجدين في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، استهداف مسجدين في قطاع غزة وذلك إثر تطورات الأحداث التي أعقبت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية أمس السبت.

من جانب آخر، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "طواقمنا تعاملت مع 189 إصابة في الضفة الغربية من بينها 37 إصابة بالرصاص".

ومنذ قليل، قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن "أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف ما يعتقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مؤكداً أن "معركة طوفان الأقصى مستمرة".

وأضاف أن الأسرى موجودون بكل المحاور في قطاع غزة "وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة".

وكانت حركة حماس نفذت هجومًا واسعًا مباغتًا في محيط قطاع غزة حمل اسم "طوفان الأقصى"، إذ اقتحم مقاتلون فلسطينيون بلدات إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق نحو 5 آلاف صاروخ باتجاه جنوب إسرائيل.