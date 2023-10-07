ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين إلى 200 مستوطن في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم اتلسبت ، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 200 قتيل و1100 حالة إصابة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بتضرر مبنى في تل أبيب، في ريشون لتسيون؛ جراء القصف من قطاع غزة.

وأصيب 8 إسرائيليين في القصف الصاروخي الأخيرة على وسط إسرائيل، 3 منهم في حالة خطيرة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، بدوي صافرات الإنذار من المقاومة الفلسطينية في "تل أبيب" ورشقات صاروخية ضخمة من قطاع غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعملياتها بالضفة إلى 198 شهيدا و1610 إصابات.