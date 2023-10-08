ظلام دامس.. قطع الكهرباء عن قطاع غزة| صور

تدوال رواد السوشيال ميديا عدة صور لقطع الكهرباء عن قطاع غزة بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس.

وظهر في الصور تعطل جميع الخطوط الكهربائية التى تغذى قطاع غزة، بشكل كامل مساء امس السبت، بسبب العدوان الإسرائيلى المتواصل على القطاع الفلسطيني منذ الصباح الباكر أمس.

وأفادت وسائل إعلام عبرية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الاحتلال الإسرائيلي يشن في الوقت الراهن غارات مكثفة على قطاع غزة، وذلك ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية أمس السبت.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن صفارات الإنذار دوت في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، استهداف مسجدين في قطاع غزة، وذلك إثر تطورات الأحداث التي أعقبت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية صباح أمس السبت.

من جانب آخر، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له: "طواقمنا تعاملت مع 189 إصابة في الضفة الغربية من بينها 37 إصابة بالرصاص".