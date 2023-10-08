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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوروبا.. ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية إلى 30%

صدى البلد

شهدت المبيعات الأوروبية للسيارات الكهربائية بالكامل والهجينة في أغسطس زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى أعلى حصتها في السوق حتى الآن هذا العام.

 

وفقًا لبيانات EV Volumes التي شاركها الباحث خوسيه بونتيس، تم تسجيل 270356 سيارة كهربائية جديدة في أوروبا قبل شهرين، أي بزيادة حوالي 68 بالمائة عن العام الماضي. وهذا يمثل حوالي 30 بالمائة من إجمالي الحجم الإجمالي لأوروبا.

 

توسع قطاع السيارات الكهربائية بالكامل بشكل أسرع مع زيادة بنسبة 106 بالمائة على أساس سنوي إلى ما يقرب من 200 ألف وحدة، مستحوذًا على أكثر من خمس السوق (22 بالمائة). وهذا حوالي ثلاثة أضعاف ما هو عليه في الولايات المتحدة.

 

تسجيل السيارات بالبطارية لهذا الشهر:

السيارات بالبطارية: *198,000 (زيادة بنسبة 106%) وحصة سوقية تبلغ 22%

السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن: *72,000 و8% من حصة السوق

الإجمالي: 270,356 (بزيادة 68%) وحصة سوقية 30%

*تقدر من حصة السوق

 

وحتى الآن هذا العام، تم تسجيل أكثر من 1.9 مليون سيارة كهربائية للركاب في أوروبا، وهو ما يمثل حوالي 23 بالمائة من إجمالي السوق.

 

تسجيلات السيارات الكهربائية منذ بداية العام:

السيارات الكهربائية بالبطارية: 1.28 مليون و15% من حصة السوق

السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن: 0.64 مليون و8% من حصة السوق

الإجمالي: 1,945,828 (بزيادة 35%) و23% من حصة السوق

*تقدر من حصة السوق

 

للإشارة، في عام 2022، تم تسجيل أكثر من 2.6 مليون سيارة كهربائية جديدة للركاب في أوروبا (حوالي 23 بالمائة من الحجم الإجمالي).

 

أفضل نماذج المكونات الإضافية

شهد طراز Tesla Model Y شهرًا قويًا للغاية حيث تم تسجيل 21,824 تسجيلًا جديدًا في أغسطس وحصل مرة أخرى على المركز الأول بين السيارات القابلة لإعادة الشحن في أوروبا.

 

ومن المثير للاهتمام، أن طراز Tesla Model 3 شهد أيضًا شهرًا ممتازًا مع 11,998 تسجيلًا جديدًا، متغلبًا على أفضل الطرازات المستندة إلى مجموعة فولكس فاجن MEB - Volkswagen ID.4 (8,439)، وSkoda Enyaq iV (8,075)، وVolkswagen ID.3 (6,878). ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية من فولكس فاجن تحسنت مؤخرًا.

 

أفضل العلامات التجارية ومجموعات السيارات

لا تزال تيسلا هي العلامة التجارية الأكثر شعبية للسيارات الكهربائية في أوروبا، من حيث حجم التسجيل، في حين أن مجموعة فولكس فاجن بعيدة المنال بالنسبة لأي مجموعة سيارات أخرى (عند حساب السيارات الكهربائية بالبطارية والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن معًا).

 

أفضل العلامات التجارية حسب الحصة في قطاع السيارات الكهربائية في الفترة من يناير إلى أغسطس:

 

تسلا - 12.3%

فولكس فاجن - 8.7%

بي إم دبليو - 8.1%

مرسيدس بنز - 7.4%

فولفو - 5.7%

أودي - 5.3%

 

أهم مجموعات السيارات حسب الحصة في قطاع المكونات الإضافية في الفترة من يناير إلى أغسطس:

مجموعة فولكس فاجن - حصة 20.4% (علامة فولكس فاجن التجارية 8.7%)

ستيلانتس - 14.0%

تسلا - 12.3%

مجموعة BMW - حصة 9.7% (علامة BMWالتجارية 8.1%)

مجموعة مرسيدس بنز - 8.3% (علامة مرسيدس بنز بنسبة 7.4%)

مجموعة هيونداي موتور - 8.5%

جيلي – فولفو – 8.1%

فولكس فاجن ستيلانتس Tesla Model Y VOLKSWAGEN تسلا

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