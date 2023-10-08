عمرو سليم: الكاريكاتير فن راقٍ ويشبه عمل مخرج السينما

أكد عمرو سليم، فنان كاريكاتيري، أنه تعلم فن الكاريكاتير خلال عمله في هذا المجال في صحيفة "روز اليوسف، مشيرا إلى أنه حاليا يقدم ورش عمل في هذا المجال لتعليم الشباب هذا الفن.

وقال عمرو سليم، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فرح سعيد”، إن الكاريكاتير فن راقٍ يعتمد على الفكرة بشكل رئيسي.

وأضاف أن فنان الكاريكاتير لا بد أن يكون متابعا للأحداث التي تحدث من حوله، والتعبير عنها بالرسم.

تتم بشكل مميز

وأوضح الفنان الكاريكاتيري عمرو سليم، أن من يعمل في الكاريكاتير يشبه مخرج السينما، مشيرا إلى أنه يخرج عملا فنيا يعبر عن فكرة، مؤكدا أنه لا بد أن تتم بشكل مميز.