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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم قائد لواء ناحال. جيش الاحتلال ينشر أسماء ضحاياه في طوفان الأقصى

صدى البلد

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أسماء وأعمار 26 جنديا قتلوا أمس السبت عقب الهجمات الصاروخية التي نفذها رجال المقومة الفلسطينيين. حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس”.

ومنذ وقت قليل، قالت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، إن أعداد القتلي ارتفعت إلى ​​أكثر من 300 و1,864 جريحا.

 وجاءت أسماء ضباط وجنود الاحتلال كالآتي:

العقيد يوناتان شتاينبرج، 42 عاماً، قائد لواء ناحال.

الكابتن أدير عبودي، 23 عاما.

الكابتن يوتام بن بسات، 24 عاما.

الرقيب أوفير تسيوني، 21 عاما.

الملازم الثاني أدار بن سيمون، 20 عاما.

الرقيب أو إستو، 21 عاما.

المقدم سحر مخالوف، 36 عاما.

الرقيب أفيك روزنتال، 20 عاما.

الملازم الثاني ياناي كامينكا، 20 عاما.

الملازم الأول أور موزس، 22 عاما.

الرقيب عمري نيف فيرستاين، 20 عاما.

العريف دفير ليشا، 21 عاما.

الرقيب إيدن ألون ليفي، 19 عاما.

الرقيب يوفال بن يعقوب، 21 عاما.

العريف غي بازاك، 19 عاما.

الجندي نيريا أهارون نيغري، 18 عاما.

الجندي نعمة بوني، 19 عاما.

الملازم أول يفتاح يبيتس، 23 عاما.

الرقيب ايدو هاروش.

الملازم الثاني يوآف ميلييف، 19 عاما.

العريف نيثانيل يونج، 20 عاما.

الرائد تشين بوخريس، 26 عاما.

الكابتن أور يوسف ران، 29 عاما.

العريف آدي جرومان، 19 عاما.

الرقيب أمير فيشر، 22 عاما.

الكابتن (احتياط) عيدو إدري، 24 عاما.

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