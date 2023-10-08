الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزل رئيس مخابرات المقاومة الفلسطينية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف منزل رئيس المخابرات التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، زعم جيش الاحتلال أن الحركة استخدمت المنزل كبنية تحتية عسكرية، مضيفًا أن قواته تواصل حاليًا تنفيذ ضربات في أنحاء القطاع.

وفي وقت سابق، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أسماء وأعمار 26 جنديا قتلوا أمس السبت عقب الهجمات الصاروخية التي نفذها رجال المقومة الفلسطينيين. حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس”.

ومنذ وقت قليل، قالت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، إن أعداد القتلى ارتفعت إلى ​​أكثر من 300 و1,864 جريحا.