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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشر صور صرعى جيش الاحتلال برصاص المقاومة خلال طوفان الأقصي.. شاهد

صدى البلد

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية “شهاب” اليوم الأحد، صور صرعى جيش الاحتلال برصاص المقاومة داخل الأراضي المحتلة شرق قطاع غزة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن أعداد الوفيات بلغت 350 شخصا منذ بدء القتال وحتى الآن. 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إن الاشتباكات بين المقاومين وجنود الاحتلال تجددت في مقر الشرطة بمستوطنة "سديروت". 

وأضافت القناة 12 العبرية، أن رجال المقاومة الفلسطينية تسللوا من جديد إلى منطقة إشكول. وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أيضا، أن طائرة مسيرة تسللت بالقرب من مستوطنة نتيفوت. 

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أسماء وأعمار 26 جنديا قتلوا أمس السبت عقب الهجمات الصاروخية التي نفذها رجال المقومة الفلسطينيين. حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس”. وجاءت أسماء ضباط وجنود الاحتلال كالآتي:

العقيد يوناتان شتاينبرج، 42 عاماً، قائد لواء ناحال.

الكابتن أدير عبودي، 23 عاما.

الكابتن يوتام بن بسات، 24 عاما.

الرقيب أوفير تسيوني، 21 عاما.

الملازم الثاني أدار بن سيمون، 20 عاما.

الرقيب أو إستو، 21 عاما.

المقدم سحر مخالوف، 36 عاما.

الرقيب أفيك روزنتال، 20 عاما.

الملازم الثاني ياناي كامينكا، 20 عاما.

الملازم الأول أور موزس، 22 عاما.

الرقيب عمري نيف فيرستاين، 20 عاما.

العريف دفير ليشا، 21 عاما.

الرقيب إيدن ألون ليفي، 19 عاما.

الرقيب يوفال بن يعقوب، 21 عاما.

العريف غي بازاك، 19 عاما.

الجندي نيريا أهارون نيغري، 18 عاما.

الجندي نعمة بوني، 19 عاما.

الملازم أول يفتاح يبيتس، 23 عاما.

الرقيب ايدو هاروش.

الملازم الثاني يوآف ميلييف، 19 عاما.

العريف نيثانيل يونج، 20 عاما.

الرائد تشين بوخريس، 26 عاما.

الكابتن أور يوسف ران، 29 عاما.

العريف آدي جرومان، 19 عاما.

الرقيب أمير فيشر، 22 عاما.

الكابتن (احتياط) عيدو إدري، 24 عاما.

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