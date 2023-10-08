تليفون الغلابة.. موبايل جديد من نوكيا بأقل من 4 آلاف جنيه

تمتلك شركة HMD Global، المالكة للعلامة التجارية نوكيا، مجموعة من الهواتف الذكية منخفضة التكلفة التي تستهدف الشباب من ذوي الدخل المحدود.



سعر ومواصفات هاتف نوكيا Nokia C210



يتميز هاتف نوكيا الجديد Nokia C210، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.3 بوصة، وبجودة عرض HD +، وبدقة 1560×720 بكسل، محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

ويتم تشغيل هاتف نوكيا Nokia C210 بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 662، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتمتع هاتف Nokia C210، بكاميرا خلفية مزدوجة رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف نوكيا Nokia C210، بطارية بقوة 3000 مللي أمبير في الساعة لا تدعم الشحن السريع، وتدعى شركة HMD أنها تدوم لمدة يومين من شحنها.

ويتميز هاتف Nokia C210 بقارئ لبصمات الأصابع مدمج بـ زر الطاقة، ودعما لمقاومة رذاذ الماء والغبار وفقا لمعيار IP52، مع دعما لتقنية البلوتوث 5.0، ومنفذ لسماعات الأذن ومنفذ شحن من نوع USB-C.

ويتوفر هاتف نوكيا Nokia C210، باللون الرمادي في مقابل سعر يبدأ من 100 يورو (أي ما يعادل 3250 جنيه مصري).