ضد الانفجار.. نوكيا تطلق هاتفين صناعيين لأصحاب المهن الشاقة

تعاونت شركة نوكيا العالمية، مع الشركة الألمانية i.safe MOBILE GmbH لإطلاق هاتفين محمولين متينين يدعمان تقنية 5G، حيث تأتي هذه الأجهزة ببنية قوية مخصصة بشكل أساسي للبيئات الصناعية مثل مناطق صناعة النفط والغاز الطبيعي والتعدين والمواد الكيميائية، حيث تعتبر المتانة أمرا بالغ الأهمية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تأتي هواتف نوكيا الجديدة تحت اسم Nokia HHRA501x وNokia IS540.1، وفقا لمعايير صارمة واختبارات متانة كالتي يمر بها الصناعيين، لاختبار مدى تحمل الهواتف للظروف المحيطة ببيئات العمل.

نوكيا تطلق هاتفين صناعيين



وتقول نوكيا إنه يمكن استخدام الهواتف بأمان في المناطق ذات خطر الانفجار الكبير، مثل ATEX Zone 1، وتدعي أيضا أن الجهاز قابل للاستخدام في المناطق ذات المخاطر الأقل، مثل ATEX Zone 2.

وقالت نوكيا أيضا إن الهواتف تدعم جميع نطاقات التردد اللازمة وحصلت على جميع الشهادات المطلوبة لذلك، وهذا يجعلها مناسبة للاستخدام من قبل الشركات العالمية.

Nokia HHRA501x

وبالنسبة للمواصفات، يأتي هاتف نوكيا Nokia IS540.1، مزودا بشاشة بقياس 6 بوصة محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla 3.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم من نوع QCM6490 ثماني النواة، والذي يعد بأداء قريب من أداء معالج الشركة من نوع Snapdragon 778.

ويأتي الجهاز أيضا مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، تدعم الضبط تلقائي للصورة وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ويحتوى الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة لإبقاء المستخدمين على اتصال طوال أيام العمل الصعبة.

هاتف نوكيا Nokia IS540.1

وتهدف أحدث هواتف نوكيا إلى إحداث ثورة في مجال الاتصالات للعاملين الذين يعملون في ظروف قاسية وخطيرة، حيث إن هذه الأجهزة ليست متينة فحسب بل تأتي مزودة بقدرات الجيل الخامس 5G، لتوفير اتصالا أسرع با لإنترنت.

كما يتم تقديمها أيضا كحزمة شاملة، تتضمن تطبيقات أساسية مثل إدارة الأجهزة الصناعية من نوكيا، وNokia Team Comms المتوافقة مع 3GPP، وامتداد Nokia Network Digital Twin إلى أجهزة أندرويد، تعمل هذه المجموعة على تمكين المؤسسات من الحصول على رؤى حول أداء الشبكة الخاصة، وتسهيل التخطيط الأفضل ونشر حالات الاستخدام المستقبلية.