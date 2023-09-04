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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعره 2800 جنيه.. موبايل “تاتش” من نوكيا بإمكانات مميزة لمحدودي الدخل

هاتف نوكيا Nokia
هاتف نوكيا Nokia C1 2nd Edition

يرتبط الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية بعلامة نوكيا التجارية المميزة، حيث تتمع هذه الهواتف بصلابة شديدة في هيكلها وأداء قوي مع توفير الاحتياجات التكنولوجية الأساسية وذلك الهواتف التي تتمتع بسعر رخيص والتي تتناسب مع محدودي الدخل. 

 

ويعد هاتف Nokia C1 2nd Edition من نوكيا واحدا من أرخص الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق مع مواصفات مميزة منها الشاشة باللمس “تاتش” وكاميرا خلفية و أمامية لتصوير السلفي بدقة جيدة مع بطارية بسعة 2500 مللي أمبير، كما يمكن للهاتف التعامل مع الصدمات والارتطامات.     

سعر ومواصفات هاتف نوكيا Nokia C1 2nd Edition في السوق المصري 

 

وبحسب الموقع الرسمي لنوكيا ، فإن سعر هاتف نوكيا Nokia C1 2nd Edition في السوق المصري يبدأ من سعر 2800 جنيه مصري. 

وجاء هاتف نوكيا Nokia C1 2nd Edition بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 5.45 بوصة بجودة +HD ودقة 960×480 بكسل، مع حجم 154 جرام، مع لوحة من البلاستيك في الظهر والإطار.  

 

ويقدم هاتف نوكيا Nokia C1 2nd Edition كاميرا خلفية واحدة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 بوصة، مع دقة HDR ، وجود فلاش ليد LED أحادي، وتصوير الفيديو بجودة 720 بيكسل، بجانب كاميرا أمامية مميزة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف نوكيا Nokia C1 2nd Edition بمعالج من نوع Unisoc SC7731e ، مع معالج رسومات Mali-400 MP2 ، مع ذاكرة تخزين داخلية  بسعة 16 جيجا بايت مع 1 جيجا بايت رام لذاكرة الوصول العشوائي، كما يمكن للهاتف التعامل مع الصدمات والارتطامات اليومية.


ويحتوي هاتف نوكيا Nokia C1 2nd Edition على بطارية متوسطة بسعة 2500 مللي أمبير، ومنفذ شحن microUSB، كما يعمل بنظام تشغيل Android 11 Go edition النسخة المخففة، 
كما يدعم مدخل السماعات التقليدي بقياس 3.5 مليمتر كما يدعم الراديو والبلوتوث وشبكة الواي فاي.

 

 

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