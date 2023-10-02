بـ 1600 جنيه فقط.. أفضل موبايل نوكيا بكاميرا وتاتش ينافس شاومي وسامسونج

أطلقت شركة HMD Global، الشركة المطورة لهواتف نوكيا، اليوم هاتفها الاقتصادي منذ فترة C1 2nd edition في السوق المصري. الهاتف الجديد يأتي ضمن الفئة الاقتصادية من نوكيا، ويتميز بتصميم بسيط وشاشة كبيرة وكاميرا خلفية أساسية وبطارية طويلة الأمد.

يأتي C1 2nd edition بشاشة IPS LCD مقاس 5.45 بوصة بدقة HD+. الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.

يعمل الهاتف بمعالج Unisoc SC7731E، وهو معالج رباعي النواة بتردد 1.3 جيجاهرتز. يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية أساسية بدقة 5 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل.

يتميز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 2500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات.

يتوفر C1 2nd edition بثلاثة ألوان هي: الأزرق والأسود والأرجواني.

يتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر 1599 جنيه مصري.

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مميزات هاتف C1 2nd edition:

• تصميم بسيط

• شاشة كبيرة

• كاميرا خلفية أساسية

• بطارية طويلة الأمد

عيوب هاتف C1 2nd edition:

• معالج ضعيف

• ذاكرة وصول عشوائي صغيرة

• ذاكرة تخزين داخلية صغيرة

يعد C1 2nd edition هاتفًا جيدًا في الفئة الاقتصادية، ويقدم شاشة كبيرة وبطارية طويلة الأمد. ومع ذلك، هناك بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار، مثل المعالج الضعيف وذاكرة الوصول العشوائي الصغيرة وذاكرة التخزين الداخلية الصغيرة.