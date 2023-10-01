هل هاتفك من بينهم.. توقف عمل واتساب على هذه الأجهزة 24 أكتوبر

أعلنت WhatsApp، منصة الرسائل الشهيرة، أنها ستنهي دعمها للهواتف التي تعمل بنظام Android 4.0 أو أقل في أكتوبر 2023. وهذا يعني أن مستخدمي هذه الأجهزة لن يتمكنوا بعد الآن من إرسال أو تلقي الرسائل على WhatsApp.

تذكر الشركة، أن هذا القرار ضروري للحفاظ على أمن وموثوقية WhatsApp، حيث تعد أنظمة التشغيل القديمة أكثر عرضة للثغرات الأمنية، ولا يمكن لـ WhatsApp ضمان استمرار عمل التطبيق بشكل صحيح على هذه الأجهزة.

يتم دعم WhatsApp على الأجهزة التي تلبي المعايير التالية:

* هواتف Android بنظام التشغيل 5.0 أو أعلى

* أجهزة iPhone بنظام التشغيل iOS 12 أو أعلى

* الهواتف ذات نظام التشغيل KaiOS 2.5.0 أو أعلى، بما في ذلك JioPhone و JioPhone 2

*WhatsApp ينهي دعمه للهواتف التي تعمل بنظام Android 4.0 أو أقل*

إذا لم تكن متأكدًا من نظام التشغيل الذي يعمل عليه هاتفك، يمكنك التحقق من ذلك بالانتقال إلى الإعدادات> حول الهاتف> معلومات البرنامج (Android) أو الإعدادات> عام> حول (iOS).

إذا كان هاتفك يعمل بنظام Android 4.0 أو أقل، فستحتاج إلى تحديث جهازك للاستمرار في استخدام WhatsApp. إذا لم تتمكن من تحديث جهازك، يمكنك التبديل إلى تطبيق مراسلة مختلف، مثل Telegram أو Signal.

فيما يلي بعض الأجهزة التي ستفقد دعم WhatsApp في أكتوبر 2023:

* HTC Onem

* Sony Xperia Z

* LG Optimus G Pro

* Samsung Galaxy S2

* Samsung Galaxy Nexus

* HTC Sensation

* Motorola Droid Razr

* Sony Xperia S2

إذا كنت تستخدم أحد هذه الأجهزة، نوصيك بتحديث جهازك في أقرب وقت ممكن للاستمرار في استخدام WhatsApp.