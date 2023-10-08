أشرف عقبة: مبادرة 100 يوم صحة كثفت الخدمات ووصلت لكل المصريين| فيديو

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقا، أن مبادرة 100 يوم صحة قدمت وكثفت كل الخدمات الصحية التي تم تقديمها بعدة مبادرات في مبادرة واحدة، وبشكل مجاني.

أشرف عقبة: المبادرة قدمت قرارات علاج على نفقة الدولة

وقال أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن المبادرة وصلت لكل المواطنين حتى في الأماكن النائية، والقرى البعيدة.

وأضاف أن المبادرة شملت كل الفئات من الطفل في التطعيمات والفحص عن الأنيميا وضعف السمع والمرأة وكبار السن.

وأشار الدكتور أشرف عقبة، إلى أن المبادرة قدمت قرارات علاج على نفقة الدولة لإجراء عمليات معقدة، وهو ما ساهم في القضاء على قوائم الانتظار.