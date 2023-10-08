صحف السعودية: «القسام» تقصف سديروت بـ100 صاروخ ومستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى والاحتلالد يدمر برجاً وسط القطاع.. والجيش الإسرائيلي: نعيش أياماً عصيبة

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 313 قتيلا ونحو ألفي جريح

بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها مع نظيريه القطري والمصري

الخارجية الفلسطينية تطلب عقد اجتماع طارىء للجامعة العربية

مقتل قائد لواء بالقوات الخاصة الإسرائيلية في اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين

"الخارجية" تعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا زلزال أفغانستان

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جزر إيزو في اليابان

القنصلية في هونغ كونغ للسعوديين: احذروا إعصار «كوينو» شديد الخطورة.. اتبعوا التعليمات

«سار»: إطلاق أولى تجارب القطارات الهيدروجينية في السعودية



تناولت صحف السعودية باهتمام واسع مستجدات العملية الفلسطينية الكبيرة التي هزت كيان إسرائيل علاوة على موضوعات أخرى.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، أعلنت «كتائب عز الدين القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع داخل بلدات غلاف غزة.

وأصدرت «القسام»، اليوم الأحد، بياناً عسكرياً قالت فيه إن مقاتليها ما زالوا يخوضون ما وصفته بأنه «اشتباكات ضارية» في عدة بلدات في غلاف غزة منها: أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم.

وأضاف البيان أن وحدات المدفعية التابعة للحركة تقدم إسناداً للمقاتلين بالقذائف الصاروخية، في إشارة إلى القصف الصاروخي المنطلق من قطاع غزة والمتواصل منذ أمس السبت.

وأفادت كتائب القسام، في بيان، نحو (8:52 ت غ)، أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة بحوالي 100 صاروخ لمدينة سديروت التي شهدت اشتباكات عنيفة، أمس السبت، بعدما اقتحمها مسلحون فلسطينيون، تحصن بعضهم في مركز للشرطة.

كانت «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى قد شنت هجوماً غير مسبوق على إسرائيل انطلاقاً من القطاع، حيث اقتحمت مستوطنات في غلاف غزة وسيطرت عليها لساعات، وقتلت خلالها إسرائيليين واختطفت آخرين إلى قطاع غزة، فيما دكت آلاف الصواريخ مناطق مختلفة في إسرائيل. وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام لما سمّاه «اليوم الأسود».

ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة الأحد في اليوم الثاني للتصعيد مع إسرائيل إلى 313 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن حصيلة القتلى في قطاع غزة ارتفعت إلى «313 مواطنا وإصابة 1990 بجروح متفاوتة» فيما أكدت وزارة الصحة في رام الله أن من بين القتلى «20 طفلا»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

يأتي ذلك بعد عملية شنتها فصائل فلسطينية من قطاع غزة في منطقة غلاف غزة أسفرت عن مقتل 300 إسرائيلي وإصابة ما يزيد عن 1800 آخرين.

وقال «تلفزيون الأقصى»، اليوم، إن الطيران الإسرائيلي قصف برجاً وسط غزة ودمره بالكامل. وأضاف التلفزيون عبر حسابه على «تلغرام» أن البرج يحمل اسم «وطن» ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

قصف الطيران الإسرائيلي كذلك مبنى سكنياً من تسعة طوابق وسط مدينة غزة ليدمره بالكامل في إطار التصعيد الذي أعقب هجوماً بدأته حركة «حماس» على جنوب ووسط إسرائيل أمس وأسفر عن مقتل المئات.

وأظهرت لقطات تصاعد الدخان من البرج الذي سُوي بالأرض.

أوردت الصحيفة، أجرى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً بالشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع المتسارعة في غزة ومحيطها، كما ناقشا سبل تكثيف العمل لوقف التصعيد.

كما تلقى بن فرحان، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية السعودية، اتصالا هاتفياً من وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وسبل تكثيف العمل لوقف التصعيد.

وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية، (السبت)، ممثلها لدى جامعة الدول العربية بطلب عقد اجتماع طارىء على مستوى وزراء الخارجية.

وفي وقت سابق اليوم دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى وقف العمليات العسكرية في غزة على الفور، وأكد أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يمثل «قنبلة موقوتة».

قال الجيش الإسرائيلي إن قائد لواء «ناحال» للقوات الخاصة الإسرائيلية، يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم (السبت) في اشتباك مع أحد المسلحين قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأوضح الجيش في بيان أنه رفع السرية عن مقتل شتاينبرغ وتم إبلاغ عائلته بالأمر، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.



قالت صحيفة الرياض، قتحم عشرات المستوطنين، اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في بيان، أن قوات الاحتلال اعتدت على عددٍ من حراس الأقصى، وعرقلت عملهم، بالتزامن مع منع الفلسطينيين ممن تقل أعمارهم عن 55 عاماً من دخول الأقصى للصلاة فيه.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 11 فلسطينياً، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات عنيفة في بعض المناطق بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ذكرت صحيفة الرياض، أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

وعبرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في أفغانستان في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر إيزو جنوب العاصمة اليابانية طوكيو.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث أمواج مد عاتية تسوماني.



أوردت صحيفة عكاظ، نبّهت القنصلية السعودية في هونغ كونغ، المواطنين الموجودين فيها إلى أن هيئة الأرصاد المحلية أعلنت أنه سيتم رفع درجة إعصار كوينو إلى الدرجة 8 شديدة الخطورة اعتبارا من بعد ظهر اليوم (الأحد) 8 أكتوبر 2023.

ودعت القنصلية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد، متمنية السلامة للجميع.

ذكرت عكاظ، أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني في السعودية، عقب توقيعها اتفاقية مع شركة فرنسية، بهدف إجراء التجارب التشغيلية والدراسات اللازمة للعمل على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة السعودية وأجوائها، وذلك تمهيداً لدخولها الخدمة مستقبلاً، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة وشركة الخطوط الحديدية السعودية «سار» بتاريخ 1443/6/17 الموافق 2022/1/20.

وأكدت «سار» إطلاق التجارب في شهر أكتوبر الحالي، مشيرة إلى أن تشغيل هذه القطارات، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يبرز التزام السعودية ومبادرتها نحو تبني تقنيات النقل المستدامة.

وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية «سار» المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وخطط التحول إلى منظومة نقل أكثر استدامة تعتمد على أحدث التقنيات الذكية، مؤكداً أن «سار» ملتزمة بدورها الرائد في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء المنبثقة من رؤية السعودية 2030، والتي تتضمن زيادة اعتماد السعودية على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

لفتت عكاظ إلى إنه في اليوم الثاني للحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن «أياماً عصيبة تنتظر البلاد». وأكد في بيان له، اليوم (الأحد)، مقتل أكثر من 400 مسلح داخل غزة وأسر العشرات.

وأفاد بأنه لا يوجد تهديد وشيك في الوقت الحالي في الجبهة الشمالية، في إشارة إلى احتمال تحرك «حزب الله» على الحدود اللبنانية، وفتح جبهة موازية لغزة. وشهدت منطقة مزارع شبعا المحتلة جنوب لبنان قصفاً استهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي، وأعلن حزب الله لاحقا مسؤوليته عنها.

من جهتها، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها ما زالوا في الداخل الإسرائيلي، مضيفة أنها نفذت عمليات تسلل أثناء الليل وفجر اليوم لعدد من مواقع الاشتباكات داخل إسرائيل لمد مقاتليها بالقوات والعتاد. وذكرت في بيان مقتضب أن مقاتليها ما زالوا يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع قتال في غلاف غزة.

وأكدت أن القتال لا يزال يجري في عدة مناطق متاخمة لقطاع غزة من بينها أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم.