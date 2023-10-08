معهد الصحة العامة بالإسكندرية ينظم "ماراثون" بمناسبة اليوم العالمي للقلب

نظم المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، "ماراثون"؛ بمناسبة اليوم العالمي للقلب، للعام الثاني على التوالي.

وأكدت عميد المعهد الدكتورة هبة محمود القاضي- في بيان اليوم /الأحد/- أن الماراثون يأتي على هامش الاحتفالية باليوم العالمي للقلب والذي يستهدف تحقيق وعي عالٍ لدى المجتمع السكندري، وتعزيز السياحة والمشاركة المستدامة مع البيئة الطبيعية في الإسكندرية، والتركيز الأكبر على الصحة العامة والرياضة.

وأشارت إلى أن الماراثون تم تنظيمه بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، وجمعية "قلوب أصحاء"، ومؤسسة "أنا مصراوية".



من جانبه أعرب رئيس قسم الصحة المهنية وطب الصناعات بالمعهد الدكتور فهمي شارل، عن سعادته بتنظيم ماراثون رياضي عالمي بهذا الحجم، مشيرا إلى حرص الجامعة على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية بالإسكندرية.



في السياق.. تم تنظيم قافلة طبية في إطار المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، أمام مبنى المعهد العالي للصحة العامة، ضمت نخبة من الأطباء المميزين، وقامت بتقديم خدمات الكشف والتحاليل المجانية لعدد كبير من أهالي منطقة الحضرة البحرية بالإسكندرية.