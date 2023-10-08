الأمن يداهم وكرا لـ3 عناصر إجرامية هاربين من تنفيذ أحكام بدمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لا سيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، قيام 3 عناصر إجرامية خطرة، محكوم عليهم بالسجن المؤبد فـى عدد من القضايا، أبرزها “سرقة بالإكراه، خطف، سلاح نارى”، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فـى العديد من القضايا الأخرى أبرزها “قتل، سرقة” بالهروب والاختباء بنطاق مديرية أمن دمياط.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط، وأرشدوا عن أسلحة نارية (2 بندقية آلية - بندقية خرطوش) يقومون بإاستخدامها فـى ممارسة نشاطهم الإجرامى.

كما أسفرت جهود ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين عن ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الأقصر، محكوم عليه بالحبس 72 سنة و6 أشهر فى 57 حكما قضائيا.

كما تم ضبط نقاش، مقيم بمحافظة المنوفية، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "قتل خطأ".

وتم ضبط طالب، مقيم بمحافظة الأقصر، محكوم عليه بالحبس 5 سنوات فى قضية "سلاح".

وضبط سائق، مقيم بمحافظة المنوفية، محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامات مالية فى قضية "مخدرات".

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.