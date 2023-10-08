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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عملية قلب مفتوح.. تطورات الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال

عنتر هلال
عنتر هلال

نشر الفنان حميد الشاعرى صورة أثناء زيارته للشاعر عنتر هلال بعد إجراء عملية القلب المفتوح وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وظهر فى الصور كل من حميد الشاعرى وحسام حسنى ومحمد محيى حيث حرصوا على زيارة عنتر هلال بعد عودته إلى منزله وإجراء العملية الجراحية.

حميد الشاعرى 

وقال حميد الشاعرى : الحمد لله بفضله ورعايته الشاعر  والفنان والملحن وصديق العمر الجميل عنتر هلال أجرى عملية قلب مفتوح وتغير صمامين   وكللت بالنجاح الحمد لله  نورت بيتك".

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حميد الشاعرى وحسام حسنى 

وكشف حسام حسني، آخر تطورات الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال.

وأوضح حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سى بى سى" قائلا: "عنتر هلال من فترة مريض ويتعرض لأزمات قلبية وآخر تشخيص لحالته أن عنده 4 شرايين مسدودة ودخل عمل عملية قلب مفتوح وغير صمام القلب والشرايين".

وأكد حسام حسني، أنه بعد خروج الشاعر عنتر هلال من غرفة العمليات تم وضعه في غرفة العناية المركزة وبعد ذلك العناية المتوسطة ثم حاليا في غرفة عادية لكن الزيارات غير مسموحة .

ونشرت ابنة الشاعر عنتر هلال علي  الصفحة الشخصية للشاعر عنتر هلال قائلة":مساء الخير، انا حنين عنتر هلال برجاء الدعاء لوالدي بالشفاء العاجل.

تم إجراء عملية قلب مفتوح يوم الاثنين الماضي، وتمت العملية بنجاح الحمد لله وهو الآن في الرعاية المركزه للتعافي ان شاء الله شكرا لكل من اهتم وحاول التواصل معنا دعواتكم".

الشاعر عنتر هلال الفنان حميد الشاعري حسام حسنى حميد الشاعرى محمد محي محمد محيي

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