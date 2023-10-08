حملات أمنية مكثفة.. ضبط تجّار مخدرات وأسلحة غير مرخصة بـ 3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (43) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (13 بندقية آلية – 14 بندقية خرطوش – طبنجة – 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم لــ 23 منهم معلومات جنائية")

كما تم ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ عدد (406) أحكام قضائية متنوعة.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,100 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو") بحوزة (5 متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (2) قضية سلاح نارى.. عبارة عن (2 فرد محلى عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (2متهمين) و تنفيذ (820) حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 13,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرامات –– كمية من مخدر الهيروين – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (8 متهمين لـ"7 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.