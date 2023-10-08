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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحب محطة وقود يهرب 4 أطنان سولار للسوق السوداء

صدى البلد

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط سيارة نصف نقل قيادة (سائق ، مقيم بدائرة مركز شرطة #إسنا) وبرفقته (عامل ، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس شهرين فـى إحدى القضايا) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة إسنا ، محملة بكمية من المواد البترولية "سولار" بإجمالى 4 طن بدون مستندات.

بمناقشتهما قرارا تحصلهما على المضبوطات من محطة وقود كائنة بدائرة المركز ، تم ضبط مالك المحطة وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء للتربح منها . 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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