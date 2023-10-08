صاحب محطة وقود يهرب 4 أطنان سولار للسوق السوداء

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط سيارة نصف نقل قيادة (سائق ، مقيم بدائرة مركز شرطة #إسنا) وبرفقته (عامل ، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس شهرين فـى إحدى القضايا) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة إسنا ، محملة بكمية من المواد البترولية "سولار" بإجمالى 4 طن بدون مستندات.

بمناقشتهما قرارا تحصلهما على المضبوطات من محطة وقود كائنة بدائرة المركز ، تم ضبط مالك المحطة وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء للتربح منها .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.