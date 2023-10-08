خطة النواب: 13 مليون موظف يستفيد من قرار الرئيس برفع حد الإعفاء الضريبي

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تعديلات قانون الدخل بهدف رفع حد الإعفاء من 36 إلى 45 ألف جنيه اي 9 آلاف جنيه ويستفيد بها محدودي الدخل.

وقالت ميرفت أليكسان عضو اللجنة انه لابد أن يتم تقديم جدول من رئيس مصلحة الضرائب بالشرائح بالتدريج الوضع الحالي وكيف يصبح الوضع بعد التعديل مؤكدة أنه يستفيد من تعديلات القانون 13 مليون بالقطاعين الخاص والعام يستفيدون من هذه الزيادة.

وناقش اجتماع اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من 36 الف جنيه.

ويستهدف القانون رفع حد الإعفاء تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وهو الرفع الذي تكرر، إذ بلغ حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات في القانون الحالي 36 ألف جنيه، وكان قد تم رفعه العام الماضي بدلًا من 24 ألف جنيه.