سفير مصر بمونروفيا يبحث مع وزيرة الخارجية والصحة بليبيريا التعاون بين البلدين|صور

بحث السفير أحمد عبد العظيم سفير جمهورية مصر العربية في مونروفيا، مع وزيرة الخارجية الليبيرية سارة نايانتى أوجه التعاون الثنائي بين مصر وليبيريا، وما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر وتقارب في وجهات النظر.

وأكد الجانبان أهمية العمل على دفع أوجه التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، وكذا ضرورة تعزيز آليات التشاور المستمر بين الجانبين، والاستمرار في تبادل التأييد للترشيحات في المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.

كما أشار الجانبان إلى أهمية التشاور والتنسيق بين الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يُحقق المصالح المشتركة، خاصةً في ضوء حصول ليبيريا على مقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2026- 2027، مع الإشارة إلى الحاجة إلى تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

في سياق آخر، التقى السفير بوزيرة الصحة الليبيرية الدكتورة لويز كابوتو، حيث أكد على استعداد الشركات المصرية لتوفير المستلزمات الصحية والدوائية لتلبية احتياجات الجانب الليبيري، خاصةً في ضوء التطور الذي يشهده قطاع الدواء في مصر، والمميزات النسبية التي تتمتع بها المنتجات الدوائية المصرية، مما يفتح مجالاً واسعاً لنفاذ الدواء المصري إلى الأسواق الليبيرية.

