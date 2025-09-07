المدير الفني الإيطالي لكرة القدم يُهاجم إسرائيل لقتـ.ــلها أطفال غزة

هاجم المدير الفني لإيطاليا جينارو جاتوزو إسرائيل بسبب حربها غزة وقتلها للأطفال والمدنيين وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

يأتي ذلك قبل لقاء المنتخبين في المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026، المقرر الإثنين.

وأعرب المدير الفني عن قلقه إزاء الوضع في قطاع غزة، قائلا إنه "من المحزن رؤية المدنيين والأطفال يمرون بالمعاناة".

وأضاف جاتوزو: "ما نراه مؤلم. هذا كل ما أستطيع قوله".

وستجري المباراة في مدينة ديبريتسين المجرية، في ثاني مباراة يقود بها جاتوزو.

وكانت إيطاليا فازت على إستونيا بنتيجة 5-0 في مباراتها الأخيرة بتصفيات المونديال، بينما هزمت إسرائيل مولدوفا برباعية.